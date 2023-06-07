Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 7 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altın güne ylükselişle başladı. Dün 1.368 liraya kadar çıkan gram altın, piyasalarda 1.452 liraya kadar yükseldi.
Ons altın hafif düşüşle 1.956 dolara geriledi.
Çeyrek altın da rekor tazeleyerek 2.403 liraya çıktı.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.452,37 TL
Çeyrek altın 2.403,45 TL
Yarım altın 4.800,58 TL
Tam altın 9.605,08 TL
Cumhuriyet altını: 9.786,81 TL
ABD Doları: 23.07 TL (Saat 10.14 itibariyle)
Euro: 24,39 TL (Saat 10.14 itibariyle)