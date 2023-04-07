Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 7 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının ons fiyatının 2.000 doların üzerine çıkmasıyla son bir yılın rekorunu kıran altının onsu, 2.008 dolar sevyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ise dünkü ulaştığı 2.067 seviyelerinden hafif düşüşle sabah saatlerinde 2050 seviyelerine geriledi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.243,89 TL
Çeyrek altın 2.055,49 TL
Yarım altın 4.110,89 TL
Tam altın 8.222,01 TL
Cumhuriyet altını: 8.374,69 TL
ABD Doları: 19,25TL
Euro: 21,03 TL
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