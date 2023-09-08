Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında yatay haraketlilik sürüyor.
Haftanın son işlem gününde piyasaların kapalı olduğu saatlerde 1.656 seviyelerine çekilen gram altın, sabah saatlerinde en yüksek 1.665 liraya yükseldi.
Altının onsu 1.925 dolar seviyelerine yatay seyrediyor.
Çeyrek altın ise hafta başı 2.738 lira seviyesinden 2.753 liraya kadar yükseldi. Piyasaların açılmasıyla çeyrek altın fiyatı 2.746 lira seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.662,10 TL
Çeyrek altın 2.746,12 TL
Yarım altın 5.492,23 TL
Tam altın 10.985,63 TL
Cumhuriyet altını: 11.189,68 TL
ABD doları: 26.84 TL (Saat 10.22 itibariyle)
Euro: 28.78 TL (Saat 10.22 itibariyle)