Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın haftanın dürdüncü gününde de yükselişine devam etti. Sabah saatlerinde 1.463,73 liraya kadar çıkan gram altın, 1.453 liraya düştü ve ardından 1.461 TL seviyesine tekrar geri döndü.
Ons altında düşüş sürüyor. Ons altın, 1.945 dolara kadar geriledi.
Dün 1.368 liraya kadar çıkan gram altın, piyasalarda 1.452 liraya kadar yükseldi.
Çeyrek altın da rekor tazeleyerek gece saatlerinde 2.415 lirayı geçti ardından hafif bir düşüşün ardından tekrar toparlanarak 2.417,64 liraya çıktı.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.462,21 TL
Çeyrek altın 2.416,26 TL
Yarım altın 4.832,27 TL
Tam altın 9.663,72 TL
Cumhuriyet altını: 9.842,49 TL
ABD Doları: 23.35 TL (Saat 10.28 itibariyle)
Euro: 25,27 TL (Saat 10.28 itibariyle)