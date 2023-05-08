Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsu haftanın başında 2.021 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, 1.267 TL seviyesinde haftaya başladı. Çeyrek altın ise 2.094 lira seviyesinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.267,34 TL
Çeyrek altın 2.094,25 TL
Yarım altın 4.188,81 TL
Tam altın 8.379,19 TL
Cumhuriyet altını: 8.536,78 TL
ABD Doları: 19,50 TL
Euro: 21,53 TL
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