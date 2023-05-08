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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Altının onsu haftanın başında 2.021 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın, 1.267 TL seviyesinde haftaya başladı. Çeyrek altın ise 2.094 lira seviyesinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.267,34 TL

Çeyrek altın 2.094,25 TL

Yarım altın 4.188,81 TL

Tam altın 8.379,19 TL

Cumhuriyet altını: 8.536,78 TL

ABD Doları: 19,50 TL

Euro: 21,53 TL

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