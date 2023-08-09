Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında yukarı yönlü hareketlilik başladı.
Haftanın üçüncü işlem gününde piyasalar açılmadan 1.669 liraya gerileyen gram altın, piyasaların açılmasıyla yeniden 1.677 liraya çıktı.
Altının onsu 1.930 dolara geriledi.
Çeyrek altın ise dünkü 2.761 lira seviyesinden 2773 liraya kadar çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.677,62 TL
Çeyrek altın 2.772,20 TL
Yarım altın 5.544,34 TL
Tam altın 11.088,91 TL
Cumhuriyet altını: 11.293,38 TL
ABD doları: 27.02 TL (Saat 10.13 itibariyle)
Euro: 29.68 TL (Saat 10.13 itibariyle)