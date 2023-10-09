Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 Ekim 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Orta Doğu'daki çatışmalar altın fiyatlarını yüzde 1 oranında yükseltti.
Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırının etkisiyle ortan ons altına bağlı olarak, gram altın 1.645 seviyesine çıktı. Altının onsu haftaya başlarken 1.854 dolara kadar yükseldi.
Çeyrek altın ise 2.765 liraya kadar çıktıktan sonra 2.725 lira seviyesinden işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.648,53 TL
Çeyrek altın 2.724,06 TL
Yarım altın 5.448,13 TL
Tam altın 10.896,49 TL
Cumhuriyet altını: 11.098,84 TL
ABD doları: 27.69 TL (Saat 10.45 itibariyle)
Euro: 29.17 TL (Saat 10.45 itibariyle)