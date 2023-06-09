Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın haftanın son gününde de yükselişine devam etti. Sabah saatlerinde 1.489,73 liraya kadar çıkan gram altın, 1.478 liraya düştü ve ardından 1.484 TL'ye yükseldi.
Ons altın hafif yükselişle 1.964 dolara çıktı.
Çeyrek altın da rekor tazeleyerek gece saatlerinde 2.460,49 liraya kadar çıktı.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.484,07 TL
Çeyrek altın 2.452,62 TL
Yarım altın 4.905,47 TL
Tam altın 9.810,60 TL
Cumhuriyet altını: 9.992,79 TL
ABD Doları: 23.49 TL (Saat 10.45 itibariyle)
Euro: 25,36 TL (Saat 10.45 itibariyle)