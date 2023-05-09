Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 9 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Sabah saatlerinde 1.272,35 lira seviyesini test eden gram altın, 1.268 seviyelerine geriledi. Altının onsu, 2.022,86 dolar seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın ise 2.101 lira seviyesinden 2.096 liraya geriledi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.268,97 TL
Çeyrek altın 2.096,44 TL
Yarım altın 4.192,42 TL
Tam altın 8.384,91 TL
Cumhuriyet altını: 8.540,96 TL
ABD Doları: 19,50 TL
Euro: 21,42 TL