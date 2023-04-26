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Çeyrek altın üretiminde rekor artış

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

Haber Merkezi
AA
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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.

Toplam altın üretiminde yüzde 408’lik artış

 Darphane'nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretiminde de bu yıl adeta "patlama" yaşandı.

Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretime yüzde 408 artış kaydedildi. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu.

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği ve geçen yılın aynı döneminde çeyrek altın üretimi şöyle:

2023 yılı

  
 

Çeyreklik (adet)

Ocak

2.211.250

Şubat

2.243.580

Mart

1.312.110

Toplam

5.766.940
   

2022 yılı

  
 

Çeyreklik (adet)

Ocak

824.110

Şubat

438.590

Mart

284.260

Toplam

1.546.960

 

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği ve geçen yılın aynı dönemindeki altın üretimi şöyle:

2023 yılı

  

Toplam altın üretimi

(Adet)

Ocak

3.890.553

Şubat

3.775.521

Mart

2.222.276

Toplam

9.888.350
   

2022 yılı

  

Ocak

1.304.714

Şubat

722.212

Mart

394.746

Toplam

2.421.672

 