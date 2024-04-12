Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

Çarşamba günü ABD’de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından gerileyen altın fiyatları perşembe ve cuma günleri yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Bugün gram altın 2492 lira seviyesinin de üzerine çıktı. İşte 12 Nisan 2024 ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.479,98TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.626,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.862,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.717,37 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.384,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.921,63 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.391,02 dolar