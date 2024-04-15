Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Ons altın ilk işlemlerde yüzde 0,54 yükselişle 2 bin 357 dolar civarında seyretti. Sarı metaldeki yükselişi "güvenli liman" talebi destekledi. İşte 15 Nisan 2024 ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.455,61 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.596,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.802,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.717,37

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.266,00TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.921,63 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.357,88 dolar