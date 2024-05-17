Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları, Fed'den aldığı destekle yukarı yönlü hareket ederken, ikinci haftayı da değer kazancında tamamlamaya hazırlanıyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 17 Mayıs 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, ABD'de açıklanan son enflasyon verilerinin ABD Merkez BAnkası'nın (Fed) bu yıl faizleri düşüreceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından, üst üste ikinci haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
Haftanın son işlem gününde 2385 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,33 primle 2384 dolarda bulundu.
Gram altın fiyatı ise, ons altındaki yükselişten aldığı destekle 2476 liraya kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,41 artışla 2476 liradan alıcı buldu.
Güncel altın satış fiyatları
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.031,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.139,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.111,85 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.205,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 40.403,17 TL