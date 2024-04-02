Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (2 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmalarını yapıyor. İşte 2 Nisan 2024 ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.336,48 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.291,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.347,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.645,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.594,60 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.251,67 dolar