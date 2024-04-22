Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (22 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'daki gerilimin ardından ons altın yeni bir rekora imza atmasına attı. Buna bağlı olarak olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yükseldi. Ancak yatırımcıların 'güvenli liman'ı altın yeni haftaya düşüş ivmesinde başladı. İşte 22 Nisan 2024 ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.484,07 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.289,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.761,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 17.026,85 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.080,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 42.697,70 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.372,38 dolar