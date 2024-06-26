Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, dolardaki güçlenme ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle baskı altında hareket ediyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin ipucu verebilecek olan çekirdek PCE verisini yakından takip edecek. Önemli veri cuma günü Türkiye saatine göre 15.30'da açıklanacak.

2309 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,20 düşüşle 2314 dolarda bulundu.

Gram altın fiyatı ise, dolardaki yükselişle yatay hareket ederken şu dakikalarda yüzde 0,09 primle 2454 liradan alıcı buldu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.456,55 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.086,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.165,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.267,22 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.280,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 40.762,61 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.317,20 dolar