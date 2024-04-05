Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ve diğer Fed yetkililerinin faiz indirimi mesajlarıyla yeni tarihi zirvesini gördü. Powell’ın konuşmasının ardından altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak 2 bin 304 doları test etti. Altının ons fiyatı dün 2 bin 296 dolardan alıcı buldu. Yurt içinde ise gram altın ons altındaki hareketliliğin etkisiyle 2 bin 358 TL’den işlem gördü.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 5 Nisan 2024 ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.340,20 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.121,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.121,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.926,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.198,29 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.277,86 dolar