  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

7 Eylül 2025 Pazar günü altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler, altının yükselişini destekliyor. Ons altın 3 bin 588 dolara çıkarak yeni rekor kırarken, yurt içinde dolar/TL kuru ve ons altındaki hareketle birlikte gram altın da tarihi zirvesini yeniledi. İşte 7 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

7 Eylül Pazar günü altın piyasasındaki gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Fed’in bu ay faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler değerli metali yukarı yönlü desteklerken, ABD’den gelen zayıf istihdam verileri de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu.

Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altının güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların merak konusu. İşte 7 Eylül 2025 tarihli canlı altın fiyatları tablosu…

Gram altın fiyatı

Alış: 4.756,20

Satış: 4.756,89

 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 7.609,93

Satış: 7.777,52

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 30.439,71

Satış: 31.014,94

Tam altın fiyatı

Alış: 31.057,00

Satış: 31.277,00

Yarım altın fiyatı

Alış: 15.172,29

Satış: 15.555,04

Ziynet altını fiyatı

Alış: 30.439,71

Satış: 31.014,94

Ata altın fiyatı

Alış: 31.613,80

Satış: 32.402,07

