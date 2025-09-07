Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)
7 Eylül 2025 Pazar günü altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler, altının yükselişini destekliyor. Ons altın 3 bin 588 dolara çıkarak yeni rekor kırarken, yurt içinde dolar/TL kuru ve ons altındaki hareketle birlikte gram altın da tarihi zirvesini yeniledi. İşte 7 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
7 Eylül Pazar günü altın piyasasındaki gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde. Fed’in bu ay faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler değerli metali yukarı yönlü desteklerken, ABD’den gelen zayıf istihdam verileri de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu.
Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altının güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların merak konusu. İşte 7 Eylül 2025 tarihli canlı altın fiyatları tablosu…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.756,20
Satış: 4.756,89
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7.609,93
Satış: 7.777,52
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 30.439,71
Satış: 31.014,94
Tam altın fiyatı
Alış: 31.057,00
Satış: 31.277,00
Yarım altın fiyatı
Alış: 15.172,29
Satış: 15.555,04
Ziynet altını fiyatı
Alış: 30.439,71
Satış: 31.014,94
Ata altın fiyatı
Alış: 31.613,80
Satış: 32.402,07