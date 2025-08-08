Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)
Anlık ve canlı altın fiyatları 8 Ağustos Cuma günü yatırımcılar ve hediye olarak altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte, 8 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın, tarih boyunca yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları, Dolar/TL kuru ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor. 8 Ağustos Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları, alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Peki, altın bugün ne kadar oldu?
Fiyatlar yükseldi mi, düştü mü? İşte 8 Ağustos 2025 itibarıyla güncel altın alış-satış tablosu…
Gram altın fiyatı
Alış: 4.427,6250
Satış: 4.429,3810
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 7.087,9000
Satış: 7.243,7000
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 28.350,1500
Satış: 28.886,8700
Altın/ons dolar fiyatı
Alış: 3.378,62
Satış: 3.379,63
Tam altın fiyatı
Alış: 28.697,00
Satış: 28.829,00
Yarım altın fiyatı
Alış: 14.088,10
Satış: 14.442,48
Ziynet altını fiyatı
Alış: 28.264,02
Satış: 28.797,12
Ata altın fiyatı
Alış: 29.160,50
Satış: 29.895,93
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 4.016,38
Satış: 4.219,96