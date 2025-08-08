Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın, tarih boyunca yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları, Dolar/TL kuru ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yönünü belirleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor. 8 Ağustos Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları, alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle gram ve çeyrek altındaki anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Peki, altın bugün ne kadar oldu?

Fiyatlar yükseldi mi, düştü mü? İşte 8 Ağustos 2025 itibarıyla güncel altın alış-satış tablosu…

Gram altın fiyatı

Alış: 4.427,6250

Satış: 4.429,3810

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 7.087,9000

Satış: 7.243,7000

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 28.350,1500

Satış: 28.886,8700

Altın/ons dolar fiyatı

Alış: 3.378,62

Satış: 3.379,63

Tam altın fiyatı

Alış: 28.697,00

Satış: 28.829,00

Yarım altın fiyatı

Alış: 14.088,10

Satış: 14.442,48

Ziynet altını fiyatı

Alış: 28.264,02

Satış: 28.797,12

Ata altın fiyatı

Alış: 29.160,50

Satış: 29.895,93

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 4.016,38

Satış: 4.219,96