Cezada tahsilat yüzde 14'te kaldı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 364 milyar liralık tahakkukun ancak yüzde 14,4’üne karşılık gelen 196 milyar liralık kısmı tahsil edilebildi. Bütçenin para cezaları kalemi, yargı, idari, pay ayrılan, vergi cezaları olmak üzere toplam 4 ana kalemden oluşuyor. 1 trilyon 364 milyar liralık gelirin, 64 milyar 920 milyon liralık kısmını yargı para cezaları oluşturdu. Bu kalemde tahsilat 6,2 milyar lirada kalırken, tahsilat oranı yüzde 9,6 oldu. İdari para cezalarında tahsilat oranı ise yüzde 10.5 oldu.

Pay Ayrılan İdari Para Cezaları

Pay Ayrılan İdari Para Cezaları Tahsilatından sonra çeşitli kurumlara payların da ayrıldığı ‘Pay Ayrılan İdari Para Cezaları’ kaleminde 135 milyar liralık tahakkuka karşılık 61 milyar 536 milyon liralık tahsilat yapıldı ve tahsilat oranı yüzde 45,5 oldu. Bu kalemin alında takip edilen trafik para cezaları toplam cezaların yüzde 10’una karşılık geliyor ve toplam tahakkuk 135,3 milyar lira oldu. Yılın tamamında 73 milyar 344 milyon liralık gelir beklenen trafik para cezalarında 8 aylık tahakkuk, 8 bunun iki katına yaklaştı. Ancak tahsilat 61,5 milyar lirada kaldı ve tahsilat oranı yüzde 45,5 oldu. Bütçe gelirlerinin tahakkukuna cari yıl yanı sıra geçmiş yıllardan kalan alacaklar da dahil edildiği için, toplam tahakkuk tutarı, tahsilatın üzerinde oluşuyor.

Vergi cezası ödeme alışkanlığı yok!

Cezaların en önemli kısmını ise vergi cezaları oluşturuyor. Ancak vergi cezalarında ödeme alışkanlığı diğer kalemlerin çok çok altında seyretti. Toplam 812 milyar 550 milyon liralık tahakkukun sadece yüzde 11’ine karşılık gelen 89 milyar 135 milyon liralık kısmı tahsil edilebildi. Bunun da tamamına yakını belge düzeni vs dahil usulsüzlükleri içeren kalemden oluştu. Diğer vergi cezaları olarak adlandırılan bu kalemde 717 milyar 880 milyon liralık tahakkuka karşılık tahsilat 27 milyar lirada kaldı ve tahsilat tahakkuk oranı yüzde 3.8 seviyesinde gerçekleşti.