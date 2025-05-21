Cezalar caydırmadı! Markalar indirim taktiklerini değiştirdi

Reklam Kurulu'nun sıkı takibinde olan indirimlere geçtiğimiz aylarda ceza yağmıştı. Sıkı takipte olan markalar taktiği değiştirdi. Yeni indirim oyunu tüketicilerin tepkisini çekti.

Yanıltıcı indirimlere 40 milyonluk ceza uygulanmıştı

Reklam Kurulu, geçen yıl yanıltıcı indirimler nedeniyle markalara 40 milyon liradan fazla ceza kesti. NTV'den Uğurcan Gökçen'in haberine göre, perakendeciler artan cezalar sonrası bu kez indirim yöntemini değiştirdi. Şu an sadece ikinci ürünü alana yüksek indirim yapılıyor. Markalar mecbur kaldıklarını savunurken, tüketici dernekleri bu uygulamaya karşı çıkıyor.

Ticaret Bakanlığı sahte indirimlerin önüne geçmek için 2022 yılında yasal düzenlemeye gitti. Markalar yaklaşık 3 yıldır indirim yaparken, yeni kurallara uymak zorunda. Düzenleme perakendecilerin indirimlerde son 30 gündeki en düşük fiyatı referans almasını şart koşuyor.

Kandırmaca mı yoksa fırsat mı?

100 liralık bir ürünün fiyatı yüzde 30 indirim yapıldığında 70 liraya düşüyor. Daha sonra bu ürünün fiyatı 60 liraya düşürülmek istenildiğinde indirim oranı yüzde 40 değil, yüzde 15 olarak hesaplanıyor.

Markalar bu yeni indirim uygulamasına ayak uydurmakta zorlandı. Reklam Kurulu, yanıltıcı indirimler nedeniyle sadece geçen yıl 40 milyon liradan fazla ceza kesti..

"İndirim kuralı değiştirilmeli"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yaptığı açıklamada, indirim kuralının değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Yüksek enflasyon döneminde bu kuralın çok geçerli olamayacağını dile getirdi. Öncel, markaların yeni indirim yöntemine geçtiklerini bildirerek, ikinci ürüne yüzde 50 civarında indirim yapıldığını ifade etti.

Tüketici dernekleri tepkili

Tüketici dernekleri ise yeni formüle karşı çıkıyor. Tek bir ürün satın almak isteyen tüketicinin mağdur edildiğini savunuyorlar.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER ) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicinin ihtiyacı olmayan ürüne yönlendirildiğini söylüyor. Fiyatların önce yükseltilerek, ikinci ürün alımında düşürüldüğünü belirtiyor. İndirim konusunun şeffaf bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Koçal, "Tüketici fazla ödemeye maruz kalıyor" değerlendirmesini yapıyor. Koçal ayrıca yeni indirim yönteminin mevzuata aykırı olduğunu iddia ediyor.