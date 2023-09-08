C.H. Robinson, Türkiye’yi yatırım radarına aldı

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

C.H. Robinson, yıllık 28 milyar dolarlık yük yönetimi ve 20 milyon sevkiyatla, dünyanın en büyük lojistik platformlarından biri. ABD’de borsaya da açık olan şirket, Türkiye’de 10. yılını doldurdu. Türkiye, C.H. Robinson’ın son yıllarda globalde en hızlı büyüdüğü pazar olarak öne çıkıyor. 2020’den bu yana Türkiye’de %100’ün üzerinde büyüme sağlanmış. C.H. Robinson Avrupa Ulaştırma Başkan Yardımcısı Chris Mills’ın önderliğinde 15 kişilik bir yönetici ekibi, Türkiye’nin bu başarısını taçlandırmak ve ülkedeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın toplantısı da düzenledi.

2013 yılından beri Türkiye’de kendi ofisi ile faaliyetlerini sürdüren şirketin, uluslararası karayolu ve intermodal taşımacılığı ile tedarik zincirine kapsayıcı çözümler sunduğunu ifade eden Mills, “Türkiye’de faaliyete başladığı günden bu yana her yıl çift haneli büyüme rakamlarına imza atan C.H. Robinson, 2024 yılında Türkiye’de pazar payını genişletmeyi, taşıyıcı ağını büyütmeyi ve yerel ekibini büyütmeyi hedefl iyor. Bu yıl da pazarda çift haneli büyüme hedefimiz var” dedi. C.H. Robinson, 2012’den bu yana Avrupa’da 5 şirket satın alması gerçekleştirdi. Mills, Türkiye’nin Avrupa’nın en önemli ticaret partnerlerinden biri olduğunu ve bu rolünün güçlenerek arttığını ifade ederek, “Türkiye, bizim gibi lojistik şirketleri için büyüme potansiyeli olan, fırsat dolu bir pazar” dedi.

Hava ve denizyoluna hazırlanıyor

C.H. Robinson Türkiye Genel Müdürü Gökalp Ertuğrul, 10. yılın ardından Türkiye’de yeni bir dönem başladıklarının altını çizerek, “Türkiye’nin stratejik konumu, geniş taşıma altyapısı ve sürekli olarak gelişen lojistik yetenekleri, sektördeki önemini artırıyor. Hızlı büyüdüğümüz bu pazarda hava ve denizyolunda da hizmet vermeye hazırlanıyoruz” dedi. Türkiye bağlantılı yıllık yaklaşık 10 bin TIR’lık yükün lojistik operasyonunu yönettiklerini ifade eden Gökalp, “Kendi ekipmanlarımız olmamasına rağmen uluslararası taşımacılıkta araç ve ürün görünürlüğü sağlama konusunda Avrupa ve Türkiye’de lider konumdayız” diye konuştu.