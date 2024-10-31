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ChatGPT üyelik fiyatlarına KDV geliyor

Yapay zeka sohbet platformu ChatGPT, Türkiye’deki vergi düzenlemeleri gereği, kullanıcılarına yüzde 20 oranında KDV uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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ChatGPT üyelik fiyatlarına KDV geliyor
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ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu ChatGPT, Türkiye'deki kullanıcılara Katma Değer Vergisi (KDV) uygulayacağını duyurdu. 

Ne zaman tahsil edilecek?

Şirket tarafından kullanıcılara atılan notta kararın Türkiye'deki vergi sisteminden kaynaklandığı belirtildi. Şirketten kullanıcılarına gönderilen notta "1 Aralık'tan itibaren faturanıza katma değer vergisi getirileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Geçerli bir vergi kimlik numarası eklemek için OpenAI hesabınızı güncellemeniz gerekecektir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de yürürlükte olan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince kararın alındığı belirtilirken "Türkiye'de KDV kaydınız varsa ve geçerli bir vergi kimlik numaranız varsa, lütfen bunu OpenAI hesabınızın vergi durumu ve kimlik bölümüne ekleyin. 1 Aralık tarihine kadar geçerli bir vergi kimlik numarası sağlamazsanız, faturanızdan yüzde 20 oranında KDV tahsil etmemiz gerekecek" denildi.

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