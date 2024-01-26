ChatGPT’ye göre işler iyi giderse gümüş bu yıl 32 dolara çıkar

Gümüş dahil olmak üzere değerli metaller gibi emtialar küresel ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların ilgisini sürekli çekiyor ve fiyatlarının gidişatı ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Finbold, önümüzdeki aylarda gümüşün yönüne dair ipucu aramak için yapay zeka (AI) aracı ChatGPT’ye başvurdu .

Boğa senaryosu 28-32 dolar öngörüyor

ChatGPT, gümüş fiyatındaki artışa katkıda bulunabilecek çeşitli faktörleri öne sürerek yükseliş senaryosunun ana hatlarını çizdi. Araç, küresel endüstriyel faaliyetlerde, özellikle de gümüşe büyük ölçüde bağımlı olan sektörlerdeki toparlanmanın metale olan talebi artırabileceğini kaydetti. ABD dolarının zayıflamasının da potansiyel bir katalizör olduğu vurgulandı; zira doların değer kaybetmesi genellikle dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları, diğer para birimlerini tutan yatırımcılar için daha çekici hale getiriyor. Ayrıca enflasyona ilişkin endişelerin artmasının da yatırımcıları gümüş gibi kıymetli madenlere yöneltebilecek bir unsur olduğu belirlendi. Aynı zamanda AI platformu, jeopolitik gerilimlerin veya belirsizliklerin değerli metallere yönelik artan talebin potansiyel tetikleyicileri olarak görüldüğüne ve gümüş fiyatlarını daha da artırdığına dikkat çekti. Bu iyimser senaryoda ChatGPT, gümüş fiyatının 2024 sonuna kadar ons başına 28 ila 32 dolar aralığında işlem görebileceğini ve mevcut değerini aşabileceğini öne sürdü.

Düşüş senaryosunda 18-20 dolar tahmin edildi

ChatGPT’ye göre, önemli bir küresel ekonomik yavaşlama birincil endişe kaynağı olabilir; endüstrilerin üretim ve tüketimi kısması nedeniyle gümüşe yönelik endüstriyel talebin azalması bekleniyor.

ABD dolarının gücü bir başka düşüş faktörü olarak öne çıktı. Daha güçlü bir dolar, gümüş gibi emtialar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturarak onları diğer para birimlerini tutanlar için daha pahalı hale getirebilir. Ayrıca enflasyon beklentilerinin azalması durumunda gümüşün de aralarında bulunduğu değerli metallere olan talep azalabilir. Bu daha az iyimser senaryoda ChatGPT, 2024 sonuna kadar gümüş için ons başına 18 ila 20 dolar arasında potansiyel fiyat aralığı öngörüyor.

Martta faiz indirimi olasılığının zayıflaması gümüşe %8 kaybettirdi

Gümüş fiyatları, yatırımcıların bekle-gör yaklaşımını benimsemesiyle son iki buçuk ayın en düşük seviyesi 22.30- 22.50 dolar bandında hareket ediyor. Fiyatlar son 1 ayda yüzde 7.8 geriledi. Fed’in parasal genişlemesinin potansiyel zamanlamasına ilişkin ipuçları aranırken, CME’nin FedWatch Tool’una göre piyasalar artık mart ayında Fed’in faiz indirimi ihtimalini yüzde 50’den daha az görüyor. Bu oran bir hafta önceki yüzde 81’e kıyasla önemli ölçüde düşüş gösterdi.