CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz: Konut aboneleri yüzde 140’lık bir zamma maruz kalacak

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürürlüğe giren 'elektrikte kademeli fatura' düzenlemesi, dün itibarıyla uygulanmaya başladı.

1 Mart’tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen abonelerin faturaları, artık gerçek maliyetler üzerinden hesaplanacak. Bu durum, belirlenen limitin üzerinde tüketim yapanların faturalarında yüzde 96'lık bir artışa yol açacak.

"Vatandaş özel elektrik üretim şirketlerinin insafına terk edildi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Enerji Bakanı Deniz Yavuzyılmaz, alınan kararlarla milyonlarca konut abonesinin serbest tüketici tanımına sokulduğunu belirterek, "Aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde olanlar sabit fiyat tarifesinden çıkarıldı ve piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil edildi. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlar artık özel elektrik üretim şirketlerinin insafına terk edildi" dedi.

"Vatandaşa darbe!"

Sözcü’de yer alan habere göre Yavuzyılmaz, bu değişikliklerin sadece yüksek faturalı konut abonelerini etkilemekle kalmayacağını, ilerleyen aylarda 495 TL ve üzeri fatura ödeyenlerin de benzer bir zam dalgasına dahil olacağını ifade etti. Bu durumu "vatandaşa darbe" ve "enflasyon altında ezilme" olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, değişken fiyat tarifesinin, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük oluşturduğunun altını çizdi.

Sanayi, ticarethane ve kamu aboneleri için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu dile getiren Yavuzyılmaz, 1250 kilovatsaat sınırını aşanların kademeli zamlarla karşılaşacağını belirterek, bu değişimlerin geniş bir kesimi olumsuz etkileyeceğini söyledi.