CHP Genel Sekreteri Böke: Ekonomiyi planlama ve katılımcılıkla yöneteceğiz

MARUF BUZCUGİL/ANKARA

Parti programını 17 yıl aradan sonra yenileyen CHP, kapsamlı bir makroekomik çerçeve ile ekonomide dört büyük dönüşümü (nitelikli istihdam dönüşümü ve üretimin mor, yeşil ve dijital dönüşümü) hayata geçirmeyi vadediyor. Merkez Bankası ve kamu bankalarını yeniden Ankara’ya taşımak, asgari ücreti “istisnai ücret” haline getirmek, enflasyonu talep değil arz temelli bir yapıyla kalıcı olarak düşürmek, CHP programının hedefleri arasında bulunuyor.

CHP Genel Sekreteri Prof.Dr.Selin Sayek Böke, parti programının ekonomi ve kalkınma bölümünü EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı. Böke, “Türkiye’nin aradığı yol haritası budur” dedi.

Selin Sayek Böke, parti programının ekonomi ve kalkınma ile ilgili genel yaklaşımını şöyle anlattı:

“Kurultayımızda delegelerimizin oylarına sunulacak “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek ve Kazanan Türkiye” program taslağımız; ülkemizi içinde bulunduğu çoklu krizlerden çıkaracak yol haritasını ortaya koyuyor. Programımızın Kalkınma ve Ekonomi bölümünde hayata geçireceğimiz kalkınma stratejisini, Sosyal Devlet bölümünde ise herkes için haysiyetli bir güvence altına alacak sosyal politikaları kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyoruz.

Programımız kriz içinde bulunan mevcut ekonomik yapıyı düzeltmenin ötesinde sorunları kökünden çözecek yeni bir düzen kurmayı ve dönüşümü gerçekleştirmeyi tarif ediyor. Bu düzende kamunun, kalkınmacı devlet ve sosyal devlet olarak, çok önemli görev ve sorumlulukları bulunuyor. Kalkınma stratejimiz bugünün ekonomik sorunlarına çözüm üreten, aynı zamanda Türkiye’yi gelecek on yıllara hazırlayan yeni ve bütüncül bir dönüşüm anlamına geliyor.”

Makroekonomik çerçeve ve yapısal dönüşüm

Böke, programın ekonomiyle ilgili yaklaşımı için şu bilgileri paylaştı:

“Devletin ekonomideki rolünü yeniden tanımlayacağız. Kamu düzenleyici ve denetleyici rolüyle birlikte etkin, yönlendirici, üretken ve koruyucu olacak. Kamu stratejik hedefleri belirleyecek ve hayata geçirmek için hareket edecek. Ekonomiyi kamu yararı, planlama ve katılımcılık ilkeleriyle yöneteceğiz. Ekonomide dört büyük dönüşümü hayata geçireceğiz: Nitelikli istihdam dönüşümü ve üretimin mor, yeşil ve dijital dönüşümü. Bu dönüşümleri hayata geçirirken aktif sanayi ve üretim, maliye, para ve finans, ticaret ve rekabet politikalarından oluşan bir makroekonomik çerçeveyi benimseyeceğiz. Sanayiden tarıma, hizmetlerden yenilikçi kültür endüstrilerine kadar tüm sektörleri bu büyük dönüşümler etrafında yeniden yapılandıracağız.”

Yeşil dönüşüm

AB Yeşil Mutabakatıyla uyumlu, hak temelli ve kapsayıcı bir yeşil kalkınmayı gerçekleştireceğiz. Sürdürülebilir üretim modelleri, yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji verimliliği, sıfır atık uygulamaları ve yerli yeşil teknolojiyi geliştireceğiz. Adil geçiş mekanizmaları kuracağız, kimse arkada kalmayacak. Üretimi ve istihdamı toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde dönüştüreceğiz. İstihdamda cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele edecek, eşit işe eşit ücret ilkesini güvence altına alacağız.

Dijital dönüşüm

Türkiye’yi dijital çağın üretici ülkeleri arasına taşıyacağız. Bilim-Teknoloji-Yenilik politika çerçeveyle bilimsel üretimi özgür ve güçlü kılacak, teknoloji ve yeniliklere dönüştüreceğiz. AR-GE yatırımlarını stratejik alanlarda kamu öncülüğünde büyüteceğiz. AR-GE teşviklerinde harcama değil sonuç odaklı bir sisteme geçeceğiz.

Bütçe meclis'te yapılacak

Selin Sayek Böke, Merkez Bankası ve kamu bankalarını yeniden Ankara’ya taşıyacaklarını belirterek şu bilgiyi verdi: “Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığını güvence altına alacak yasal ve kurumsal düzenlemeleri yapacağız. Rezerv yönetimini şeffaf ve hesap verebilir kılacağız. Kamu bankaları görev ve amaçları için çalışacak. Öngörülebilirliği ve güveni sağlayacağız.”

Böke, parti programında devletin ekonomiye yaklaşımını şöyle anlattı:

“Bütçe Saray’da değil Meclis’te yapılacak. Sendikalar, meslek örgütleri, üretici birlikleri bütçeye katılabilecek. Bütçedeki eğitim, sağlık, barınma gibi alanlara ayrılan kaynakları artıracağız. Vergide adalet reformu hayata geçireceğiz. Dolaylı vergilerin oranını düşürecek, emek gelirleri üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Tüm teşvik ve destekleri etki analizine tabi tutacağız. Barınma, eğitim, sağlık gibi alanlarda devlet doğrudan üretici ve yatırımcı olarak bulunacak.

Sanayi ve KOBİ

Tekelleşmeye ve aşırı yoğunlaşmalara izin vermeyen adil bir piyasa yapısı kuracağız. KOBİ’leri ve esnafı destekleyeceğiz. Tüm bu dönüşümlerle sanayide yüksek katma değere dayalı, güçlü istihdam yaratan, istikrarlı ve dayanıklı bir üretim kapasitesi oluşturacağız. Teknoloji geliştirme bölgeleri, OSB’ler, teknoparklar ve kalkınma ajanslarını hem fiziksel hem sosyal altyapıyla güçlendireceğiz. Bölgesel lojistik merkezler kuracağız.

Tarım ve gıda

Tarımı gıda güvenliği ve kırsal kalkınma doğrultusunda yeniden inşa edeceğiz. Stratejik ürünler için bölgesel planlamalara dayalı bir stratejik ürün haritası çıkaracağız. Ürün desteklerini, öngörülebilir bir takvimle açıklayacağız. Destekleri tam ve zamanında ödeyeceğiz. Milli gelirin en az %1’i oranında destek ilkesi kâğıt üzerinde kalmayacak, bütçeden çiftçinin evine ulaşacak. Tarımın da nitelikli istihdam, dijital, yeşil ve mor dönüşümünü sağlayacağız.

Emekçilere vaatler

■ Nitelikli istihdam dönüşümü yapacağız

■ Emekçiler için haysiyetli bir yaşamı güvence altına alacağız.

■ Daha çok iş ve daha nitelikli istihdam yaratacağız.

■ Emek gelirlerini artıracağız.

■ Asgari ücret istisnai ücret olacak.

■ Sendikalaşmayı teşvik edeceğiz.

■ Emekçilerin becerilerine yatırım yapacağız.

■ Sağlıklı bir-iş yaşam dengesi kuracağız.

■ Çalışma sürelerini gelir kaybı olmaksızın düşüreceğiz.

■ Güvenli ve güvenceli istihdam sağlayacağız.

■ Emeğin güvencelerini güçlendirecek, güvenliğini sağlayacağız.