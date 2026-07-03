CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay: İktidar emekliyi ‘sefalet limitinde eşitledi, çok prim ödeyenin hakkı gaspediliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Akay, “Yıllarca çalışan, yüksek prim ödeyen, sisteme alın teriyle katkı sunan vatandaşlarımız ile sisteme daha az dahil olan vatandaşlarımızın maaşları bugün aynı seviyede, yani "taban maaş" sınırında buluşmuştur. Bu, sadece bir maaş düzenlemesi değil; "çok çalışan ile az çalışan", "yüksek prim ödeyen ile düşük prim ödeyen" arasındaki hak dengesinin yok edilmesidir” değerlendirmesi yaptı.

Prim adaleti olmadığına dikkat çeken Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Prim adaletini hiçe sayan bu sistem, vatandaşlarımızın geleceğe dair güvenini yok etmektedir. İnsanları "tavan maaş" hayali kurmak yerine, "taban maaşa mahkûm" eden bir sistem kabul edilemez.

Mevzuat farklılıklarından kaynaklanan bu uçurumu kapatacak, prim gün sayısını ve ödenen prim tutarlarını esas alacak kapsamlı bir İntibak Yasası derhal çıkarılmalıdır. Emeklimizin hakkı, lütuf gibi sunulan taban maaş düzenlemeleriyle değil; adaletin tesis edileceği sistemli bir reformla korunmalıdır.

İktidarın, kendi tercihleriyle bütçede açtığı devasa deliklerin bedelini emeklimize ödetmesine izin vermeyeceğiz. Emekli maaşlarını eriten yüksek enflasyon ve yanlış ekonomi politikalarının faturası emeklinin cebinden kesilemez.

Emeklilerimiz sadaka değil, yıllarca ödedikleri primin ve verdikleri emeğin karşılığını beklemektedir. Hak olan verilene kadar; prim adaleti sağlanana, intibak düzenlemesi hayata geçirilene ve emeklimiz insan onuruna yaraşır bir yaşama kavuşana kadar bu mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”