CHP kurultay davası başlıyor: Piyasalar mahkeme kararına kilitlendi

Para piyasalarında son günlerde moralsiz ve satıcılı bir hava hakim. ABD kaynaklı ekonomik belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken, gelişmekte olan piyasalardan çıkış eğilimi hız kazandı.

Türkiye’de ise piyasaların odağında siyasi gelişmeler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul il kongresinin iptal edilmesinin ardından, bugün görülecek CHP kurultay davası yakından takip edilecek. Nefes Gazetesi'nin haberine göre davanın beklentilere paralel bir şekilde sonuçlanması durumunda, belirsizliğin azalmasıyla döviz piyasasında rahatlama, borsada ise tepki alımlarının gündeme gelmesi öngörülüyor.

Piyasa Merkez Bankası’nın faiz indireceği beklentilerine tutunmaya çalıştı

Ancak davadan yeni bir kriz çıkması ya da sürecin uzaması durumunda mart ayında olduğu gibi aksi yönde hareketler; dövizde yükseliş borsada satışların gelmesi muhtemel olarak görülüyor.

BIST-100 endeksi 2 Eylül tarihinde CHP İstanbul il kurultayının iptali ve kayyum atanmasının ardından hızla düşüşe geçti. O gün karar çıkana kadar 11.331 seviyesinde seyreden endeks haberin gelmesiyle hızla satışa döndü ve günü 10.877 puandan kapattı. Birkaç gün satıcılı bir seyir gözlense de piyasa Merkez Bankası’nın faiz indireceği beklentilerine tutunmaya çalıştı. Nitekim geçen hafta 11 Eylül’de Merkez Bankası beklentilerin üzerinde indirim yaparak politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40.5’e çekti. Ancak karar, piyasayı tutmaya yetmedi. Endeks yaklaşık iki haftalık moralsiz bir süreci yüzde 4.6 kayıpla 10.372 puandan kapattı. Uzmanlara göre, normal şartlarda sadece faiz indirimi bile borsayı çok yukarılara çekebilirdi. Ancak son dönemde siyasi gelişmelerin öne çıkması, bu adımın piyasa üzerindeki etkisini sınırladı.

Beklentileri baskılayan ek bir unsur

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş son dönemde artan siyasi belirsizliklerin de döviz talebini yükselttiğini kaydederek, gelişmelerin, fiyatlama davranışlarını ve beklentileri baskılayan ek bir unsur olarak öne çıktığına dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul’da teknik göstergeler de kritik seviyelere işaret ediyor. Endekste 10.000 seviyesinin korunması büyük önem taşıyor. Analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda mart ayındaki krizin ardından görülen 9.000 seviyelerine dönüş olabileceğini kaydediyor. Dövizde ise Merkez Bankası’nın kontrolünün devam edeceği, olası bir hızlı hareketin bu şekilde engelleneceği belirtiliyor.

Borsa İstanbul’da teknik göstergeler kritik seviyelerde

Bu yıl piyasalarda belirleyici olan üç kritik siyasi gelişme öne çıktı. İlki 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması oldu. Bu gelişmenin ardından döviz hızla yükselirken, borsada sert düşüş yaşandı. Yabancı yatırımcıların da satışa yönelmesiyle piyasalar uzun süre toparlanamadı. Operasyon haftasında yabancıların hisse ve tahvil satışı 883,1 milyon dolara ulaştı.

28 Mart haftasında satışlar devam etti; yabancı yatırımcılar 651,9 milyon dolarlık hisse, 2 milyar 388 milyon dolarlık tahvil satarak rekor kırdı. İkinci önemli tarih ise 2 Eylül’de CHP İstanbul il kongresinin iptali oldu. Merkez Bankası verilerine göre 5 Eylül haftasında yabancıların hisse satışı 523,2 milyon dolar, tahvil satışı ise 785,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bugün yaşanacak gelişmeler ise yılın üçüncü ve en kritik dönüm noktası olarak görülüyor. Yapılacak açıklamalar, para piyasalarının seyrini doğrudan etkileyebilir.