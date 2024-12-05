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CHP lideri Özel, asgari ücret için "30 bin lira" talebini yineledi

Bilecik'te katıldığı etkinlikte ekonomiye yönelik mesajlar veren CHP lideri Özel, asgari ücret için "30 bin lira" talebini yineledi. Özel, asgari ücret için esnafa prim desteğinin de artırılması gerektiğini kaydetti.

Haber Merkezi
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CHP lideri Özel, asgari ücret için "30 bin lira" talebini yineledi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik mesajlar veren Özel, asgari ücret talebini yineleyerek "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz" dedi.

"Bugünkü asgari ücret ile sadece 3 çeyrek altın alınabiliyor"

Bugünkü asgari ücretin sadece 3 çeyrek altın alabildiğini aktaran Özel, alım gücünün AKP iktidarında günden güne eridiğini anlattı. Asgari ücrete hedeflenen enflasyon oranında zamyapılmak istendiğini kaydeden Özel, "Bunlar asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapmanın hesabındalar" ifadelerini kullandı.

Özel, asgari ücret için esnafa prim desteğinin de artırılması gerektiğini kaydetti. Partisinin bunun için kanun devleti verdiğini kaydeden Özel, "Esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 bin liraya çıkarmanın yolu ortadadır" dedi.

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