CHP: Milyonlarca emekli maaş artışından yararlanamayacak! Yeni bir düzenleme yapılmalı

ANKARA (EKONOMİ)

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret iken bu paranın yıllar içinde eridiğini bugün sefalet ücreti olarak nitelenen 10 bin liraya kadar düştüğünü söyledi.

Asgari ücretle kıyaslandığında maaşı 25-26 bin lira olması gereken emeklinin en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayla geçinemediğini, kirasını, faturalarını ödeyemediğini, eve ekmek götürebilmek için çalışmak zorunda kaldığını belirten Bulut, “Emekli aylıklarına temmuzda enflasyon farkından dolayı yüzde 25 dolayında zam yapılacaktır. Ancak basında yer alan haberlere göre en düşük emekli maaşına bu yıl artış yapılmayacağı, kök maaşı 8 bin TL ve altındaki emeklilerin artıştan yararlanamayacağı belirtilmektedir” dedi.

Ocak ayına kadar zam yok

Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklinin Ocak ayına kadar 10 bin lira ya da çok az üzeri bir maaşa mahkum edileceğini kaydeden Bulut, “Milyonlarca emeklinin açlık sınırının çok altında maaşlarla hayatını idame etmeye zorlanması asla kabul edilemez. İtibarlarından, konforlarından tasarruf etmeyenler, dövizle sözleşme yaptıkları projelere, Kur Korumalı Mevduata, faize milyarlarca lira akıtanlar emekliye gelince yaşama, öl diyorlar. Emeklinin sefalet içinde yaşadığını görmezden geliyorlar. Bir kez daha söylüyoruz! En düşük emekli aylığı asgari ücretten az olmamalıdır. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e sordu

CHP’li Bulut, Bakan Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

-Kök ücreti 8 bin liranın altında olan emeklinin zam alamayacağı, 10 bin lira almaya devam edeceği doğru mudur?

-Söz konusu iddialar doğruysa maaşı 10 bin lira ve 10 bin liranın altında maaş almaya devam edecek kaç emekli olacaktır?

-Kök ücreti 10 bin liranın altında olan emeklinin 10 bin lira üzerinde maaş alması için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?