CHP Niğde Milletvekili Gürer: Çiftçi, şeker pancarı alım fiyatının açıklanmasını bekliyor

ANKARA (EKONOMİ)

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 20 Eylül itibariyle ülke genelinde şeker fabrikaları alım kampanyasına başladığını ancak ortada hala fiyat olmadığını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı alım fiyatlarını Türk Şeker üzerinden şu ana kadar açıklamadı. Çiftçilerle konuştuğumuz zaman ‘girdi maliyetleri çok arttı’ diyorlar. Özellikle sulama suyu, elektrik gideri, tohumu, ilacı, işçiliği, çapası, nakliyesi çiftçi için büyük mağduriyet yaratıyor. Makul bir karla girdi maliyeti artı makul kar fiyat belirlensin istiyorlar” dedi.

Özelleşen fabrikalar mağduriyet yaratıyor

Şeker pancarının sözleşmeli tarım kapsamında alım garantisi bulunan bir ürün olduğunu hatırlatan Gürer, “Ülkemizde sözleşmeli tarım yapılan şeker pancarının bir avantajı alım garantisi var. Ama eskiden devlet pancarı alır bir yerde stoklar, çiftçiyi mağdur etmezdi. Özelleşen fabrikalar şu an ‘ben ne zaman istersem o zaman ürün getir’ diyor. Böylece de mağduriyet artıyor. Yapılması gereken, çiftçiye bu bağlamda alım fiyatını açıklayıp o konuda gerekli fiyatı oluşturup desteği vermek” diye konuştu.

Şeker pancarının sadece şeker değil, farklı yan ürünleriyle de ekonomiye katkı sağladığını belirten CHP’li Gürer, bu yönüyle ürünün stratejik önemine dikkat çekti.

Şeker pancarı üreticilerinin çoğunun borç yükü altında olduğunu ifade eden Gürer, şöyle devam etti:

“Çoğu şeker pancarı üreticisi parasını alıyor, bankaya koşuyor. Çünkü kredi borcu var. Ama şu anda pancarı fabrikaya veriyor, fiyat yok. Bakanlığa çağrıda bulunuyoruz, bir an önce şeker pancarının fiyatını açıklayın. Özelleşen fabrikaların yaptığı uygulamalarla şeker pancarı üreticileri sıkıntı içindeler. Bunlarla ilgili de çiftçiyi destekleyecek, yanında duracak politikalar geliştirin. TÜİK tarafından Mayıs ayında şeker pancarında bir yıl öncesine göre üretim düşüşü öngörüldü. Bir önceki yıla göre yüzde 6,5 azalma ile 21 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor. Bazı bölgelerde kuraklık etkisi hasat sonu ortaya çıkacak. Sözleşmeli üretim yapılan şeker pancarında sürdürülebilirlik için verilecek alım fiyatı önemli bir eşik olacak.“