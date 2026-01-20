CHP: Saate 245, dakikada dört vatandaş icralık oluyor

TBMM'de devam eden bütçe tartışmaları ve geçim şartları üzerine bir açıklama yapan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal devlet ilkesinin zedelendiğini vurguladı.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya tamamlanmasının bir çözüm olmadığını ifade eden Genç, icra dosyalarındaki artışı sayısal verilerle analiz etti.

Genç, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinden faize ayrılan 2 trilyon 54 milyar liranın ulaştığı boyutları hesaplayarak hükümetin ekonomi tercihlerini eleştirdi.

"Devlet, 2025 yılı boyunca her dakika yaklaşık 4 milyon lirayı sadece faiz ödemelerine ayırdı. Emekli maaşlarındaki artış için 'yük' olarak nitelendirilen 110 milyar liralık kaynak, devletin yaklaşık 19 günde ödediği faiz miktarına eş değer" diyen Genç, en düşük emekli aylığının 18 bin 939 liradan 20 bin liraya çıkarılmasının, emeklinin cebine yansıyan gerçek artışının yalnızca bin 60 lira olduğunu belirtti.

"Dakikada dört vatandaş icralık oluyor"

Aşkın Genç, icra dosyalarındaki artışı paylaştı. 2025 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 2 milyon kişinin icra takibine düştüğünü belirten Genç, şu tabloyu çizdi:

"Bu ülkede her saat 245 kişi, neredeyse her dakikada 4 vatandaş borcunu ödeyemediği için icralık oluyor. Bugün 4 milyonun üzerinde insan icra dosyasıyla yaşıyor. Siz yoksulluğu gidermek yerine, onu borçla yönetmeyi tercih ediyorsunuz."

"Mutfak enflasyonu maaşı solladı"

Çarşı ve pazardaki gerçek enflasyonun, resmi rakamların çok üzerinde seyrettiğini ifade eden Genç, temel gıda ürünlerindeki yıllık artış oranlarını listeledi:

Limon: Yüzde 133 artış

Elma: Yüzde 110 artış

Fındık: Yüzde 106 artış

Antep Fıstığı: Yüzde 100 artış

Genç, "Emeklinin sofrası her yıl başka bir 'zam şampiyonu' ürünün altında eziliyor. Mutfak, emeklinin maaşını her geçen gün daha fazla solluyor" diyerek, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret düzeyine çekilmesi gerektiğini savundu.