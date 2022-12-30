CHP Sözcüsü Öztrak: Ambargoyla ezilen Rusya'da enflasyon %12, Türkiye'de %84,5

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022'nin çok kötü bir yıl olduğunu belirtti. Bu yıl tek kişilik yönetim sisteminin, en kötü yüzüyle karşılaştıklarını savunan Öztrak, devletteki yönetim krizinin derinleştiğini, haksızlık ve hukuksuzlukların zirve yaptığını ileri sürdü.

Bu yıl yaşananların tarihin en derin buhranlarından biri olarak anılacağını iddia eden Öztrak, "Erdoğan, 'Faiz sebep, enflasyon netice' dedi, koskoca ülkeyi bir safsatayla idare etmeye kalktı. Milli paramızı ezdi geçti. Erdoğan, düşmana tek kurşun attırmadan 85 milyonun satın alma gücünü ülkemizin geleceğini, hayallerini, umutlarını yok etti" ifadesini kullandı.

Tüm sınırlarımız yağmalanıyor

Öztrak, şöyle devam etti: "İşte en güncel örnek, kuzey komşularımız savaşta. Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Tüm dünya, Rusya'ya ambargo üstüne ambargo koydu. Yıl biterken, ambargolarla ezilen Rusya'da enflasyon yüzde 12. İşgal edilen Ukrayna'da enflasyon yüzde 26,5. Bizde enflasyon, o da TÜİK'in saray makyajlı rakamlarıyla yüzde 84,5. Erdoğan, ülkemize savaşın veremeyeceği zararı verdi. Türk Lirası, 2022'de Gürcistan'ın larisi karşısında yüzde 44, Afganistan'ın Afganisi karşısında yüzde 42, Papua Yeni Gine'nin kinası karşısında yüzde 32, Mozambik'in metikali karşısında yüzde 32, Bulgar levası karşısında yüzde 30 değer kaybetti. Milli paramızın eriyen satın alma gücü nedeniyle bugün tüm sınır illerimiz, neredeyse yağmalanıyor. Ama unutulmasın, 'Kurt kışı geçirse de yediği ayazı unutmaz.' Bu asil millet kendisini öz yurdunda garip, öz vatanında parya yapanları elbette unutmaz. Sandık önüne geldiğinde hesap sormasını pek güzel bilir."

Ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Öztrak, Türkiye'nin 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyarlık nüfusa, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanı bulunduğunu söyledi. İktidara gelmeleri durumunda kısa sürede makro-ekonomik istikrarı sağlayacaklarını ifade eden Öztrak, şunları kaydetti: "Genç ve dinamik iş gücümüzle, küresel arenada rekabet eden iş insanlarımızla, eşsiz coğrafi konumumuzla, ülkemizi hak ettiği zenginliğe kavuşturacağız. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden dizildiği şu günlerde oluşturacağımız güçlü demokratik kurum ve kurallarla, Afro-Avrasya'nın en önemli arz ve tedarik merkezi olacağız. Biz hazırlığımızı yaptık."

Emekli ve memurun kayıpları telafi edilmeli

CHP'nin emeklilere zam konusundaki talepleri de sorulan Faik Öztrak, şöyle konuştu: "Memurlarla emekliler geçen yıl ve bu yıl bir enflasyon tsunamisinin altında kaldı. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre yapılan artışlarla emeklilerimiz, memurlarımız hayat pahalılığı altında ezildi. İTO'nun ücretliler geçim endeksi yüzde 100'ün üzerinde artarken, sarayın makyajlı enflasyonu yüzde 80'in biraz üzerinde. Bunu yapanlar kul hakkına girdiler. Hükümet TÜİK eliyle memurun ve emeklinin cebinden çalmaya devam ediyor. Vaziyet ortada, açlık sınırı 8 bin lirayı geçti. Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Emekli ve memurlarımızın bu kayıplarını telafi edecek, büyümeden onlara pay verecek maaş artışının mutlaka yapılması gerekir."