CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak: Haziranda gerçek işsiz sayısı 13.4 milyona çıkarak rekor kırdı

ANKARA (EKONOMİ)

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, TÜİK’in 2025 Haziran dönemi İşgücü İstatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “TÜİK Haziran ayında, işsiz saydıklarının sayısının bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi olduğunu açıkladı. Ancak, TÜİK’in işsiz saymadığı, 'Zamana bağlı eksik istihdam' başlığı altında değerlendirilen tam zamanlı olmayan, çoğu güvencesiz işlerde, düşük ücretlerle çalışanlar ile 'Potansiyel işgücü' başlığı altında değerlendirilen iş bulma ümidi kalmadığı için iş aramaktan vazgeçenler ya da diğer sebeplerle işgücü piyasasından kopanlar da hesaba katılınca, gerçek işsiz sayısı 731 bin kişi artışla 13 milyon 383 bin kişiye yükseldi. Bu kötü bir rekor” dedi.

Zamana bağlı eksik istihdam ilk kez 5 milyonun üzerine çıktı

Öztrak, 2025 Haziran ayı işgücü istatistiklerine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Haziran’da, TÜİK’in işsizlik oranı sadece 0,2 puan artarken, milletin yaşadığı gerçek işsizlik oranı tek bir ayda 2 puana yakın artıyor. TÜİK’in işsiz kabul ettikleriyle ülkedeki gerçek işsizlerin sayısı arasındaki fark ise ilk kez 10 milyon kişinin üzerine çıkıyor. Sonuçta iş bulamayan 10 milyon vatandaşımız ne TÜİK’in ne de Hükümetin hesaplarında işsiz sayılıyor.

Gerçek işsiz sayısındaki artışın tamamına yakını, 'Zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin”' sayısındaki artıştan kaynaklanıyor. Yani haftada 40 saatten az, çoğu güvencesiz ve kalitesiz işlerde çalışanların sayısı, tek ayda 736 bin kişi arttı ve ilk kez 5 milyon kişinin üzerine çıktı! Tam zamanlı işlerde çalışanların sayısı ise 27 milyon 334 bin kişiye gerileyerek son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Haziran 2025 itibariyle, ülkemizde çalışan her 100 kişiden 16’sını zamana bağlı eksik istihdam edilenler oluşturuyor. Bu da mevcut seride daha önce görülmemiş bir oran! Buna bağlı olarak, haftalık ortalama fiili çalışma süresi de, pandemiden bu yana görülen en dip seviye olan 41,5 saate düştü.

Haziran’da özellikle kadın ve genç işsizliği dikkat çekiyor. Kadınlarda işgücüne katılma oranı ve istihdam oranı, son 1,5 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş. 15-24 yaş aralığındaki genç işsizlerin oranı ise tek bir ayda 0,6 puan artışla yüzde 16’nın üzerine çıkmış. Bu, son bir yılda genç işsizlik oranında görülen en hızlı artış.

Tek kişilik ucube yönetimde; saydamlık yok, öngörülebilirlik yok, hukuk devleti yok, güçlü bir kurumsal çerçeve yok. Bunlar olmayınca; güven yok, yatırım yok, iş yok, aş yok. Denge ve denetleme mekanizmalarının olmadığı bu ucube düzende, hükümet işsizi işsiz saymayarak, verileri makyajlayarak işsizliğin üstüne şal örtmekle meşgul. İnsanlar yarı zamanlı güvencesiz işlerde ekmeğini çıkarmaya çalışıyor. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar üretime yeterince katılamıyor. Ülkemizin teminatı gençlerimiz bir iş bulup hayatlarını kuramıyor, geleceklerini başka ülkelerde arıyor, genç işsizlerin olduğu evlerde küçük kıyametler yaşanıyor. 86 milyon, tek bir kişinin hatalarının faturasını işsizlik ve hayat pahalılığı olarak ödüyor. Saray rejiminin elinde, Türkiye’nin ufku her geçen gün daha fazla kararıyor.”