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CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak, NATO-PA Saymanlığı'na seçildi

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, NATO-PA Saymanlığı'na seçildi. Bu görevi bir yıl boyunca sürdürecek olan Öztrak, NATO’nun siyasi kanadı olan Asamble’nin bütçesini yönetecek, mali kararlarının altına imza atacak.

Haber Merkezi
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CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak, NATO-PA Saymanlığı'na seçildi
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ANKARA (EKONOMİ)

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, NATO Parlamenter Asamblesi’nin (NATO-PA) Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen Daimi Komite toplantısında NATO-PA Saymanlığı'na vekaleten seçildi.

Öztrak, bir yıl sürdüreceği bu görevde, ekibiyle birlikte Asamble’nin bütçesini hazırlayıp yönetecek, mali yıllara ait denetim raporlarını hazırlayacak.

NATO-PA Saymanları, ayrıca Asamblenin mali politikalarının ve bütçe politikasının uygulanması konusunda sorumlu oluyor, mali kararlar hakkında imza yetkisine sahip oluyor.

Öztrak, halen NATO-PA’daki beş ana komiteden biri olan Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı'nı yürütüyor. Önümüzdeki bir yıllık dönemde de komite başkanlığı ile Saymanlık görevini bir arada yürütecek Öztrak, daha önce NATO-PA Başkan Yardımcılığı ve NATO-PA’da Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

NATO-PA nedir?

NATO Parlamenter Asamblesi, NATO üyesi 32 ülkeden gelen 281 delege ile partner ve aday ülkelerden gelen delegeler ve uluslararası kuruluşların gözlemcilerinden oluşuyor.

Asamble, NATO ile üye ülkelerin parlamentoları arasında bağ kurarak ortak politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlayan en önemli bir uluslararası zeminlerden biri olarak görülüyor.

 

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