CHP’den çiftçilere yönelik acil eylem çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine göre, 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 olan çiftçi sayısının 2024 yılında 450 bin civarına gerilediğine işaret ederek, "Önümüzdeki yıl çiftçi sayısı 400 binin altına inebilir. Bu durum sürdürülebilir değildir, acil önlem almamız gerekiyor. Bu bir beka meselesidir." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin hangi ürünü ekerse eksin zarar ettiğini, borçları ve yetersiz destekler nedeniyle tarım ve hayvancılık sektöründen uzaklaştığını savunan Adem, şunları kaydetti: "Kaybeden sadece çiftçimiz değil, tüm ülkece kaybediyoruz. Tarım sektörü, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel de bir değerdir. Çiftçinin topraklarını terk etmesi, geleneksel tarım bilgisinin ve yaşam anlayışının da kaybı demektir. Bu nedenle, tüm siyasi partiler ve ilgili kuruluşlar, ivedilikle bir araya gelmeli ve Türk tarımını kurtarmak için ortak bir strateji oluşturmalıdır. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz."