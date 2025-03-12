CHP'den emekli ikramiyesi çıkışı: 13 bin 793 lira olmalı

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin ağır bir darboğazda olduğunu savundu. Ekonomi programını eleştiren Emir, Türkiye'nin cari açık vermeye devam ettiğini söyledi.

"Kaybeden, yoksullaşan halkımız oluyor"

Türkiye'nin, en yüksek faiz veren beşinci ülke olduğunu anlatan Emir, "Ekonomik kriz, faizleri yükseltelim, dünyadaki yabancı para gelsin, para gelirken döviz kuru baskılansın, ekonomi yönetimi sanki başarılıymış gibi görünsün ama günü geldiğinde o sıcak para tekrar kaçsın ve yine kriz başlasın. 4-5 yıllık döngülerle bunu yaşıyoruz ve bu arada kaybeden, yoksullaşan halkımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Murat Emir, enflasyon rakamları üzerinden sarf ettiği sözler nedeniyle TÜİK tarafından kendisine dava açıldığını aktararak, bu durumu eleştirdi.

Kanun teklifiyle emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü anımsatan Emir, "Olması gereken rakam, asgari ücretin yüzde 62,4'ünü; 13 bin 793 lira vereceksin. Bunun altındaki her rakam emekliyi kaderine terk etmektir." sözlerini sarf etti.

Emir, bu senenin "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "boşanma sayılarının, yanlış ekonomi politikaları sonucu yaşanan geçim sıkıntısı nedeniyle arttığını" savundu.

"Bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak"

CHP Grup Başkanvekili Emir, bir gazetecinin, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, "CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak" sözlerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, bu konuda kendilerinin bir talebinin olmadığını söyledi. Emir, "Görüşmesinler. Ama CHP'nin bu konudaki tutumu 50 yıldır aynıdır. Bizim tarihsel tutarlığımız var." dedi.

Başka bir soru üzerine Emir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporuna ilişkin açıklamalarını eleştirdi.