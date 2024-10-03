CHP'den emekli maaşları için yeni kanun teklifi

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacak çalışanların maaşlarında oluşacak yaklaşık yüzde 30'luk farkın giderilmesi ve bu sorunun gelecekte tekrar yaşanmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi sundu.

Teklif ile emekli aylığına esas alınacak güncelleme katsayısının 2024 yılı için 1,8616 olarak uygulanmasını öngörüldü. 2024 yılı için aylık bağlama güncelleme katsayısının 2024 yılında emeklilere uygulanan toplam zam oranında (yüzde 86,16) olması gerektiği ifade edilen kanun teklifi ile 2025 yılında ve sonrasında emekli olacaklar için oluşacak adaletsizliğin ortadan kaldırılması amaçlandı.

"Milyonlarca emekliyi sefalette eşitleyen bir sistem"

Kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, şunları söyledi:

“Mevcut sosyal güvenlik sistemi, iktidarın iyileştirmek için çabalıyormuş gibi davrandığı hastalığın çaresi değil bilakis sebebidir. 2008’de reform olarak sunulan 5510 sayılı Kanunla emekli aylığı hesaplama ve bağlama oranlarını değiştiren AKP iktidarıdır. O tarihten bugüne ciddi meydana gelen ciddi hak kayıplarının sorumlusu da elbette ki Erdoğan yönetimidir. Milyonlarca emekliyi ve emekli olacak yüzbinlerce kişiyi dipte yani sefalette eşitleyen bir ekosistemi inşa ettiler. Aynı koşullarda fakat farklı zamanlarda emekli olanların aylıkları arasında büyük eşitsizlikler ortaya çıkaran bu ekosistem artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Nasıl ki entübe edilen hastayı pansumanla iyileştiremezseniz, 5510 sayılı kanunla da emeklilerin yaşam koşullarını düzeltemez, enflasyon batağından koruyamazsınız. Geçici çözümlerle yamalı bohçaya dönen Sosyal Güvenlik sistemi ömrünü tamamladı.