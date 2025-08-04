CHP'den enflasyon rakamlarına tepki: TÜİK verileriyle gerçekler arasında uçurum var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz itibarıyla yıllık enflasyonun 33,5’e gerilediğini açıkladığını anımsatarak, "TÜİK’in kağıt üzerindeki rakamlarıyla mutfağa giren yangın birbirini tutmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, "TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon yüzde 33,5’e gerilemiş" ifadesini kullandı.

"Sokaktaki yurttaş için bu açıklama gerçeklikle bağdaşmıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu tabloyu “44 ayın en düşük seviyesi” olarak kamuoyuna duyurduğuna dikkati çeken Adem, şunları kaydetti:

"Ancak sokaktaki yurttaş için bu açıklama gerçeklikle bağdaşmıyor. Markette, pazarda, manavda fiyatlar dur durak bilmiyor.

Özellikle gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın cebini yakmaya, üreticinin ise belini bükmeye devam ediyor. TÜİK’in kağıt üzerindeki rakamlarıyla mutfağa giren yangın birbirini tutmuyor.

TÜİK’in açıkladığı yüzde 33,5’lik yıllık enflasyon, sofralara giren ekmeğin, çocuğa alınamayan meyvenin, çiftçinin tarlada bırakmak zorunda kaldığı sebzenin gerçeğini yansıtmıyor.

TÜİK verilerine göre endeksteki 143 kalemin 120’sinde fiyat artışı yaşandı. Yıl başından bu yana kümülatif artış yüzde 19’u geçti. 12 aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 41’i buldu.

Ama pazarda gerçek enflasyon çok daha yüksek: Meyve fiyatları son bir yılda yüzde 150, sebze fiyatları ise yüzde 45 arttı. Kiraz 200 lira, kayısı 120 lira, yeni elma 100 liraya dayandı. Bunlar artık sadece ‘tadımlık.' Orta gelirli bir aile için bile meyve almak lüks oldu.

Oysa meyve-sebze bu ülkenin toprağında yetişiyor, üretici kendi malını satamıyor. Çünkü üretim maliyeti, işçilik, mazot, gübre derken çiftçinin kazanacağı bir şey kalmıyor."

"Arz fazlası zarar ettiriyor"

Adem, sebzede ise tam tersi bir kriz yaşandığını, arz fazlası nedeniyle üreticinin zarar ettiğini belirtti. Türkiye tarımının artık ne tüketiciye ne üreticiye güvence verdiğini ifade eden Adem, Türkiye’de kırsal nüfusun yaş ortalamasının 59, tarım nüfusunun ise sadece yüzde 5,4 olduğuna işaret etti.

Gençlerin tarladan uzak durduğunu, çünkü tarımda gelecek görmediğini ifade eden Adem, şunları kaydetti:

"Konya büyüklüğünde tarım arazisi artık ekilmiyor. Bu tablo gıda güvenliğimizin çöktüğünün açık göstergesidir. Tarım politikası üreticinin emeğini, tüketicinin sofrasını, toprağın verimini esas almalıdır.

Bu ülkede milyonlarca dönüm arazi boş duruyorsa, çocuklar meyve yiyemiyorsa, çiftçi tarladan umudunu kesmişse, orada TÜİK rakamlarının düşüklüğüyle övünmek insafsızlıktır.

CHP olarak, üreticiyle tüketici arasındaki uçurumu kapatacak, kırsalı yeniden canlandıracak, gıdayı stratejik bir güvenlik meselesi olarak ele alacak politikaların takipçisi olacağız.

TÜİK’in değil, halkın gerçeğiyle konuşmaya devam edeceğiz. Bu topraklar bereketlidir, yeter ki emeğe, üretime, çiftçiye sahip çıkılsın.”