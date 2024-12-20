CHP'den kademeli emeklilik çağrısı: Memur ve işçinin yaş ve prim süreleri düzenlenmeli

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasının ardından milyonlarca çalışan emekliliğini elde etti. Ancak EYT düzenlemesi yeni bir mağduriyet yarattı. Emekliliği 1 günle kaçıranlar ise kademeli emeklilik düzenlemesi için çalışma yapılmasını talep ediyor.

CHP’den hükümete kademeli emeklilik çağrısı geldi

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kademeli emekliliğe yönelik düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Meriç, Meclis'teki basın toplantısında, "emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili sorunun çözüldüğünü anımsatarak, 1999 yılı ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlarla ilgili bir düzenlemenin getirilmediğini savundu.

“Eşitlik ilkesine aykırı, yaş ve prim süreleri düzenlenmeli”

Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bu durumun adil ve makul olmadığını söyleyen Meriç, "Gerek memurların gerekse sigortalı çalışan işçilerin kademeli emekliliklerine yönelik yaş ve prim gün sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve bu konunun TBMM'de acilen ele alınması gerekmektedir." dedi.

"Suriyelilerin en kısa sürede dönmeleri için gerekli tedbirler alınmalı"

Türkiye'nin, savaştan kaçan Suriyelilerin en yoğun olduğu ülke, Gaziantep'in ise İstanbul'un ardından en fazla Suriyeliyi misafir eden şehir olduğunu dile getiren Meriç, Suriyelilerin en kısa sürede sıkıntısız, problemsiz şekilde ülkelerine dönmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Meriç, ayrıca Gaziantep'te trafik konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını, plansız, projesiz tedbirlerin işe yaramadığını ifade ederek, kentteki "trafik çilesine" son verilmesi talebinde bulundu.