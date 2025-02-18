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CHP'den kanun teklifi: Bayram ikramiyesi en az asgari ücret tutarında arttırılsın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Haber Merkezi
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CHP'den kanun teklifi: Bayram ikramiyesi en az asgari ücret tutarında arttırılsın
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Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarının, o dönemki asgari ücretin yüzde 62'sine, son yapılan düzenlemeyle 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin ise mevcut asgari ücretin yüzde 13,57'sine tekabül ettiğini belirtti.

Kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Yanında getirdiği baklava, şeker ve çikolatayı gösteren Gürer, bayram ikramiyesinin 1000 TL olarak belirlendiği 2018 yılında cevizli baklavanın kilosunun 60 TL, bayram şekerinin kilosunun 10 TL, madlen çikolatanın kilosunun ise 98 TL olduğunu ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını kaydetti.

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