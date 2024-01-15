CHP’li Adem’den ithal ete ilişkin açıklama: Yerli besiciliği bitiriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ithal ete ilişkin açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı besilik sığır ithalatı ile ilgili ithalat talimatı ve teknik kriterleri yayımladığını belirten Adem, buna göre, 2024 yılında üç dönem halinde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacağını bildirdi.

Kararı eleştiren Adem, şunları kaydetti: "İktidar, sorunu et ithalatını arttırarak çözmeye çalışıyor. Et ithalatı fiyatları ancak sınırlı süre için frenliyor. İthal et, fiyatları düşürmediği gibi yerli besiciliği bitiriyor. Oysa çözüm net, küçük aile işletmeleri desteklenmelidir. Et ve Süt Kurumu, faaliyet alanına dönmedikçe, TİGEM arazilerini 49 yıllığına kiralamaktan vazgeçip çiftçimizin ihtiyacı olan bitki tohumları üretmedikçe, ülkemizin ihtiyacı olan damızlık türleri çoğalmadıkça ve en önemlisi yerli yem sanayini tekrar kurmadan çözüme kavuşturmak mümkün gözükmüyor."