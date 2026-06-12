CHP’li Akay’dan 13 şirkete denetim kayyumuna eleştiri: Sıfır gümrükle et ithal edenlere neden kimse dokunmuyor?

ANKARA (EKONOMİ)

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, beyaz et sektöründe 13 şirkete denetim kayyumu atanmasına ilişkin olarak “Kendi ülkesinde üretim yapan, istihdam sağlayan ve vergisini ödeyen yerli üreticiye 'kayyum' dahil en ağır yaptırımlar reva görülürken; Sırbistan gibi ülkelerde tabela şirketleri kurup, sıfır gümrük ve özel imtiyazlarla memlekete et ithal edenlerin kurduğu bu sömürü düzenine neden kimse dokunmuyor? “ diye sordu.

CHP’li Akay yaptığı açıklamada, tüketicinin ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşması, piyasada kartelleşmenin ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesinin devletin asli görevlerinden biri olduğunu, bu uğurda atılan, hukuka uygun her adımı ilkesel olarak desteklediklerini belirtti.

Akay, “Ancak, piyasayı denetleme mekanizmalarının nasıl işletildiğine baktığımızda, aklımızda ve vicdanlarımızda ciddi soru işaretleri uyanmaktadır. Soruyoruz: Kendi ülkesinde üretim yapan, istihdam sağlayan ve vergisini ödeyen yerli üreticiye 'kayyum' dahil en ağır yaptırımlar reva görülürken; Sırbistan gibi ülkelerde tabela şirketleri kurup, sıfır gümrük ve özel imtiyazlarla memlekete et ithal edenlerin kurduğu bu sömürü düzenine neden kimse dokunmuyor?” diye sordu.

CHP’li Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün ülkemizin öz sermayesi olan şirketlere yönelik denetimler birer operasyona dönüşürken, ithalat lobileri adeta dokunulmazlık zırhıyla korunmaktadır. Yurt dışında kurulan şaibeli yapılar üzerinden piyasayı dizayn edenlere ve haksız kazanç sağlayanlara karşı; neden ithalat izinlerinin iptali, mal varlıklarının dondurulması veya adli soruşturmalar gibi yasal yaptırımlar gündeme dahi gelmemektedir?

Kuralların kişiye, şirkete veya sektöre göre esnetildiği, yerli üreticinin cezalandırılıp ithalatçının kayırıldığı bir ortama yatırım gelmesini beklemek hayaldir.

Sermaye, her şeyden önce güven, şeffaflık ve hukuki öngörülebilirlik arar. 'Yarın benim de fabrikama, benim de sektörume keyfi bir müdahale yapılır mı?' korkusunun olduğu bir ekosistemde; ne yerli sanayici kapasitesini artırır, ne de yabancı yatırımcı bu ülkeye teknoloji ve istihdam getirir.

Kendi öz sermayesini, çiftçisini ve üretenini koruyamayan, kuralları herkes için eşit işletemeyen bir yapının kalıcı yatırım çekmesi mümkün değildir.

Taşıma suyla dönen ithalat modelleri ülkeye sadece döviz kaybettirir, istihdam yaratmaz. Bizler; tarlada alın teri döken üreticimizin, pazardan file dolduran vatandaşımızın ve bu ülkeye güvenip taş üstüne taş koymak isteyen dürüst yatırımcının hakkını savunmaya devam edeceğiz. Adalet herkes için, kurallar herkes için eşit işlemelidir.”