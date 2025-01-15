CHP'li Akay'dan emekli aylığı açıklaması: Artış oranlarının yeniden düzenlemesi gerekiyor

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifle, en düşük emekli aylığının Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, işverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık bin lira asgari ücret desteği verilmesi öngörülüyor. Komisyon toplantısında Mehmet Şimşek ve ekonomi ekibinin 19 aylık karnesini çıkaran CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, enflasyona dikkat çekerek emekli aylığı artış oranının yeniden düzenlemesini istedi. Akay şunları söyledi:

"En düşük emekli aylığının da net asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekir"

"En düşük emekli aylıkları yüzde 15,75 oranında arttırılarak 14.469 TL’ye çıkartılıyor. Bu çok yetersiz, biz asgari ücretin de en az 30 bin TL olmasını ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye çıkartılmasını talep etmiştik fakat 22 bin 104 TL oldu. En azından buradaki en düşük emekli aylığının da net asgari ücret seviyesine çekilmesi gerekir. Mevcut ekonomi yönetiminin göreve geldiği tarihten bu yana; Resmi enflasyon yüzde 39,59 şu anda yüzde 44,38, ENAG enflasyonuna veya halkımızın hissettiği enflasyona baktığımız zaman yüzde 83’ün üzerinde, yüzde yüzlere dayanan bir enflasyon oranını hep beraber yaşıyoruz. Faiz yüzde 8.50’ydi şu anda yüzde 47,50. Dolar 21.09’dan 35.27’ye çıktı, TL’nin dolar karşısında yüzde 67,23 değer kaybı söz konusu. Euro açısından baktığımız zaman 22.57’den 36 liraya çıkmış, TL’nin Euro karşısında yüzde 60,70 değer kaybı söz konusu. Âtıl işsizlik oranı yüzde 24,7 civarından yüzde 27’nin üzerine çıktı.

"Artış oranlarının yeniden düzenlemesi gerekiyor"

Sadece 12 ayda dana eti fiyatında yüzde 43,8, elma fiyatında yüzde 50,3, elektrik fiyatında yüzde 30, mazot fiyatlarında yüzde 18 artış oldu. Domatesin fiyatı 48.8 arttı fakat asgari ücrette yüzde 30 ve en düşük emekli aylıklarında yüzde 15,75’lik artış var. Bu kabul edilebilir bir durum değil, bu artış oranlarının yeniden düzenlemesi gerekiyor çünkü halkımız gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Bu tepkilerini de yüksek bir sesle bize ifade ediyorlar, bildiriyorlar. Bu konuya buradan bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istedim.

İşverenle ilgili bir destekten bahsediyoruz. Bin TL’ye çıkartılıyor, işverenin desteklenmesi güzel bir durum fakat bunun işsizlik sigortasından yapılmaması gerekir. Bu ödeneğin bakanlık bütçesinden ayrılması gerekir. Bunu bir kez daha vurgulayalım, bunu bakanlık bütçesinden ayrılalım çünkü işsizlik sigortasının görevi işsizleri desteklemek."