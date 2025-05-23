CHP’li Ali Öztunç’tan damga vergisi tepkisi: İşsizlik fonunun sadece üçte biri emekçiye veriliyor

ANKARA (EKONOMİ) CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, işsizlik ödeneğinden damga vergisi alınmasını eleştirerek, “AKP bir yandan ülkede işsizliği büyütürken, bir yandan da işsizlerin kaynağını kesiyor. İşsizlik Fonu’nun sadece üçte biri emekçiye veriliyor, üstüne de damga vergisi kesiliyor. İşsizlik ödeneğinde vergi olmaz” dedi.

CHP’li Öztunç yaptığı yazılı açıklamada; İş-Kur verilerine göre bu yılın ilk dört aylık döneminde, İşsizlik Fonundan işsizlik ödeneği almak için İş-Kur’a başvuranların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 69 bin 242 kişi artarak 582 bin 656’ya yükseldiğini, her ay ortalama en az 146 bin kişinin işten çıkarıldığını belirtti. 2025 yılının ilk üç ayında İşsizlik Sigortası Fonundan toplam 61,5 milyar lira harcama yapıldığına dikkat çeken Öztunç, şöyle devam etti:

“Bu harcamanın yalnızca 21,8 milyar lirası yani 3/1’i işsizlik ödeneği alanlara yapılan ödemeler ile bunlar adına yapılan genel sağlık sigortası primi ve damga vergisi ödemelerinden oluşuyor. Asgari ücretten damga vergisi almayan devlet, işsizlik ödeneğinden damga vergisi almaya devam ediyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Vergi geliri olandan alınır. İşini, aşını kaybetmiş insandan vergi mi alınır. İşsizlik ödeneğinden damga vergisi hemen kaldırılmalıdır."

İşsizlik fonu işverene

İşsizlik Fonu toplam varlıklarının değerinin 427,5 milyar liraya yükseldiğini belirten Öztunç, “Fon varlıklarının tamamına yakını hazinenin iç borçlanma kağıtlarında tutuluyor, yani işsizlik fonu devlete borç veriyor. Fondan ilk üç ayda işverenlere yapılan teşvik ve destek ödemeleri 21,1 milyar lirayı bulurken, işbaşı eğitim programı adıyla yine işverenler adına yapılan ödemeler de 7,7 milyar liraya ulaştı. Aktif işgücü programları için de 9,7 milyar lira harcandı. Fondan yapılan harcamaların sadece yüzde 35’i doğrudan işsizlere giderken diğer yüzde 65’i ise başka alanlarda kullanılıyor, işverene gidiyor” dedi.