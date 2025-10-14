CHP’li Ateş, işletmelerin batık kredi sorununa dikkat çekti

ANKARA (EKONOMİ)

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Faizler çok yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ama enflasyon yeniden artışa geçti. Üretici yüksek faizle kredi bulamaz hale geldi, yatırım yapamıyor. Ekonomi durdukça fiyatlar da inmiyor, tam tersine üretim azaldığı için maliyet enflasyonu büyüyor“ dedi.

BDDK’nın verilerinde 2024’ün 40. haftasında 39.7 milyar lira olan yasal takibe düşmüş ticari kredilerin, 2025’in aynı döneminde 82.7 milyar liraya çıktığını belirten Ateş, “KOBİ’lerde tablo daha da ağır, 71.3 milyar lira olan batık KOBİ kredileri 167.2 milyar liraya yükseldi” dedi.

Ateş, bu artışın Türkiye’deki üretim yapısının alarm verdiğinin göstergesi olduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

“İşletmelerin ayakta kalacak gücü kalmadı. Maliyetler artıyor, faizler yükseliyor, talep düşüyor. Küçük esnaf da sanayici de borcunu çeviremiyor. Bu tablo, Türkiye’de reel sektörün fiilen çöküşte olduğunu gösteriyor. Her batık işletme onlarca kişinin işsiz kalması demek. KOBİ’ler ekonominin omurgasıdır; onlar batarsa üretim de durur, geçim de kalmaz.”

"KOBİ’lere yönelik acil destek programı hazırlansın"

Ateş, hükümete çağrıda bulunarak KOBİ’lere yönelik acil destek programı hazırlanması gerektiğini söyledi:

“İktidar hâlâ pembe tablolarla günü kurtarmaya çalışıyor. Gerçeklerle yüzleşip üretimi ve istihdamı koruyacak bir plan ortaya koymak zorundalar. Şirketler batıyor, Türkiye’nin üretim gücü eriyor. Kredi musluklarını kısmakla, üreticiyi faiz yükü altında ezmekle enflasyonun düşürülemediğini artık gördük. Aksine, üretim çarkları yavaşladıkça hem fiyatlar artıyor hem geniş tanımlı işsizlik büyüyor."