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CHP’li Ateş: Sanayi üretimi artar artmaz, ödemeler dengesi açık vermeye başladı

Kasım ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendiren CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Türker Ateş, günü kurtaran politikalarla Türkiye ekonomisinin gereken dönüşümü yaşayamayacağını belirtti.

Haber Merkezi
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CHP’li Ateş: Sanayi üretimi artar artmaz, ödemeler dengesi açık vermeye başladı
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ANKARA (EKONOMİ)

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Türker Ateş, kasım ayında sanayi üretiminin artması ve cari açık verilmesinin rastlantı olmadığına dikkat çekerek, “Kasım ayında sanayi üretimi 5 ay süren küçülmenin sonunda, yüzde 1,5 büyüdü. Sanayi üretimi artmaya başlar başlamaz ekonomi kasım ayında 2 milyar 871 milyon lira açık verdi. Türkiye ekonomisinde hiçbir yapısal önlem hayata geçmiyor. Dış açık vermeden büyüyemeyen ülke konumumuz devam ediyor. Ortada çok büyük bir paradoks var. Cari açık vermeden büyüyemeyen ekonomi AKP’nin 22 yıllık eseri” dedi.

Ateş, söz konusu açıklamasının tamamında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanayi üretimi arttıkça, dış denge hemen bozuluyor”

“Cari açık rakamları ekonominin çarkları yavaşladığı için azalıyor. Üretim artmaya başlar başlamaz ise yeniden cari açık yükselmeye başlıyor.22 yıldır bu tabloyu değiştirebilecek, yapısal hiçbir reform iktidarın ajandasında yok. Deneme yanılma yöntemi ile uygulanan ekonomi politikaları üretime zarar veriyor.

Altın ve enerji hariç fazla: Yetersiz bir teselli

Kasım ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3,443 milyar dolar fazla verdi. Ancak bu fazla, ithalat baskısı ve net hata noksan kalemindeki açıklar nedeniyle genel dengede bir iyileşme sağlayamadı. Net hata noksan kalemi Kasım ayında 1,5 milyar dolar açık verirken, yılın ilk 11 ayındaki toplam açık 15,8 milyar dolara ulaştı.

Mehmet Şimşek’in politikaları işe yarıyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “ortodoks” ekonomi politikaları, istikrar sağlama hedefiyle uygulamaya konulmuştu. Ancak sanayi üretimindeki artışın cari açığı büyütmesi, bu politikaların temel yapısal sorunları çözmekte yetersiz kaldığını gösteriyor. Yüksek teknoloji üretiminin ve katma değerli ihracatın düşük seviyede kalması, ekonomideki kırılganlıkları artırıyor.

Ekonomik çelişki: üretim mi, denge mi?

Sanayi üretimi artarken cari açığın büyümesi, Türkiye ekonomisinin ithalata bağımlı yapısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Üretim odaklı bir büyüme stratejisinin cari dengeye zarar vermeden nasıl sürdürülebileceği sorusu, Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi yönetimi için ciddi bir sınav oluşturuyor.”

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