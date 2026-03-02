CHP'li Bulut: Emeklinin bayram ikramiyesine bin TL zammı bile çok gördüler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinde artışa yönelik kanun teklifinde herhangi bir düzenleme bulunmadığını açıkladı. CHP'li Burhanettin Bulut emeklinin yine 4 bin TL ikramiye alacağını belirtti ve “Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek” dedi.
Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyesinde olası artışa çevrilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, " Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu açıklamaya tepki göstererek, “Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek” dedi.
Bulut, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emeklilerin 20 bin TL maaşa mahkum edildiğini ifade eden Bulut, bayram ikramiyesine bin TL'lik artışın dahi yapılmadığını bildirdi.
Emeklilerin bu yıl da 4 bin TL bayram ikramiyesi alacağını ifade eden Bulut, “Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek. Her şeye kaynak var, sadece emekliye, emekçiye gelince kaynak yok. Yere batsın kara düzeniniz” ifadelerini kullandı.
Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek…— Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 2, 2026
20 bin TL sefalet ücretine mahkum ettikleri emeklinin bayram ikramiyesine 1000 TL zammı bile çok gördüler. Emekliler bu yıl da 4000 TL bayram ikramiyesi alacak. Her şeye kaynak var sadece enekliye, emekçiye gelince kaynak yok. Yere batsın…