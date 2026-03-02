CHP'li Bulut: Emeklinin bayram ikramiyesine bin TL zammı bile çok gördüler

Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyesinde olası artışa çevrilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, " Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu açıklamaya tepki göstererek, “Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek” dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emeklilerin 20 bin TL maaşa mahkum edildiğini ifade eden Bulut, bayram ikramiyesine bin TL'lik artışın dahi yapılmadığını bildirdi.

Emeklilerin bu yıl da 4 bin TL bayram ikramiyesi alacağını ifade eden Bulut, “Emeklinin yüzü bu bayram da gülmeyecek. Her şeye kaynak var, sadece emekliye, emekçiye gelince kaynak yok. Yere batsın kara düzeniniz” ifadelerini kullandı.