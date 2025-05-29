CHP'li Cevdet Akay: 2025’te trafik cezalarından beklenen para bazı bakanlıkların bütçesini geçti

ANKARA ( EKONOMİ)

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 2025 yılında trafik cezalarından beklenen gelirin pek çok Bakanlığın bütçesinden daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Akay, “Hedeflerde gördüğümüz, trafik para cezasından 55 milyar lira bekleniyor. Büyüklüğe baktığımız zaman ki bunun üzerinde bir tahsilat gerçekleşecek, bir sürü bakanlığın bütçesinden daha fazla bir gelirden bahsediyoruz. Örneğin Ticaret Bakanlığında 56 milyarlık bir bütçe büyüklüğü var, Dışişleri Bakanlığında 39 milyar, Enerji Bakanlığında 45 milyar, Kültür ve Turizm Bakanlığında da 53 milyar" dedi.

“Bir sürü Bakanlığın bütçesinden daha fazla bir gelirden bahsediyoruz”

Trafik cezalarından değişiklik öngören kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde söz alan CHP Karabük Milletvekili Akay, kesilen cezaların tahsil tahakkuk oranlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Cezalarda çok ciddi artışlar söz konusu. 2025 yılında 12.8 trilyon lira kamu geliri hedefleniyor. 2025 Nisan sonu itibariyle de 4.2 trilyon kamu harcaması olmuş, 3.3 trilyon da vergi geliri oluşmuş.

Hedeflerde gördüğümüz, trafik para cezasından 55 milyar lira bekleniyor. Büyüklüğe baktığımız zaman ki bunun üzerinde bir tahsilat gerçekleşecek, bir sürü bakanlığın bütçesinden daha fazla bir gelirden bahsediyoruz.

Örneğin Ticaret Bakanlığında 56 milyarlık bir bütçe büyüklüğü var, Dışişleri Bakanlığında 39 milyar, Enerji Bakanlığında 45 milyar, Kültür ve Turizm Bakanlığında da 53 milyar.

“Trafik cezalarının tahsilat tahakkuk oranı yüzde 60.5’den yüzde 30.6’ya inmiş”

Nisan 2025 sonu itibariyle 21 milyarlık bir trafik cezası tahsilatı görünüyor. Bu 2024’le karşılaştırıldığında tahsilat tahakkuk oranında geriye gidiş var. Yani 2024’te 43 milyar lira tahsilat olmuş, tahakkuk eden 72.1 milyarmış.

Yüzde 60.5’ken tahsilat tahakkuk oranı, en son yüzde 30.6’ya inmiş. Siz tahakkuk tahsilat miktarının artmasını ve caydırıcılık özelliğiyle de trafik cezalarıyla ilgili işte ölüm ve yaralanmaları engellemeye çalışıyorsunuz.

“Asgari ücretli bu cezaları nasıl ödeyebilir”

Bir asgari ücretliye göre baktığımız zaman bu cezaların ödenebilmesiyle ilgili hakikaten sıkıntılar var. Vergi yükü almış başını gitmiş. Dolaylı dolaysız vergiler ayrımında yüzde 65’lik oran en son nisan sonu itibariyle yüzde 70’e çıkmış. Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almamız gerekirken bu uygulama yok.

Ben bu cezalarda da aynı durumu göreceğim. Buradaki rakamlara baktığımız zaman bu tempoyla giderse 63 milyarlık bir trafik cezası tahsilatı olması lazım.

Vergi gelirlerine oranladığımız zaman da bütçe açısından da binde beşe tekabül eden bir rakam. Yani; iki kat artarsa 120 milyarlık bir tutar o da binde 9, yüzde bire gelir; 3 kat arttığını düşünürseniz de 180 milyona ulaştığı zaman da yüzde bir buçuğa buçuğa gelir. Yani çok ciddi tutarlar."

“Bizim faiz giderlerine çözüm bulmamız lazım”

Bütçe açığının kronik bir problem haline dönüştüğünü ifade eden Akay, “Burada kronik problem, ülkemizde bütçe açığı. Nisan sonu itibariyle 885.5 milyar lira. 1 trilyon 931 milyarlık bütçe açığı hedefi varken şu anda zaten onun çok büyük bir bölümü yüzde 47’si gerçekleşmiş durumda. Bu tempoyla giderse de 2.6 trilyon olacak. 724 milyar faiz gideri var. Bütçe açığının yüzde 82 faiz giderinden kaynaklanıyor. Bizim buna çözüm bulmamız lazım. Bu tür problemleri ortadan kaldırmamız lazım” dedi.