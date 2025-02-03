CHP’li Faik Öztrak: Emekçinin, emeklinin zammı ilk ayda eridi

ANKARA(EKONOMİ)

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Ocak’ta yüzde 5’in üzerinde gelen enflasyonla memur ve emeklisine 2025’in ilk 6 ayı için yapılan maaş-aylık artışının yarısının; asgari ücretli çalışanlara yılın tamamı için yapılan zammın altıda birinin daha ilk aydan eridiğini söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak, TÜİK tarafından yayımlanan 2025 Ocak ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. CHP’li Öztrak’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Enflasyon serisindeki en yüksek rakamlardan biri”

TÜİK’e göre Ocak ayında tüketici fiyatları tek ayda yüzde 5,03; son 12 ayda yüzde 42,12 arttı. 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 56,35 oldu. Hükümet millete dezenflasyon hikayeleri anlatırken, Ocak ayları itibariyle; aylık ve yıllık olarak mevcut seride en yüksek 4, 12 aylık ortalamalara göre serideki en yüksek 2. enflasyon görüldü. Saray’ın “faiz sebep” diyerek enflasyonu çığırından çıkartmasından bu yana, hayat pahalılığı milletimizi ezmeye devam ediyor. Kasım ayında manşet enflasyonun altına düşen çekirdek enflasyon, Aralık ve Ocak aylarında tekrar manşet enflasyonun üstüne çıktı. Bu, hükümetin dezenflasyon stratejisinin başarısı konusunda iyiye işaret değil.

İTO ücretliler geçinme endeksini yayımlamaya devam etmeli

Diğer taraftan, İstanbul Ticaret Odası Ocak ayında vatandaşın yaşadığı enflasyona daha yakın kabul edilen “Ücretliler Geçinme Endeksi’nin” yanında, yeni oluşturduğu “İstanbul Tüketici Fiyat Endeksini” yayımladı. Bu vesileyle, TÜİK ve ENAG TÜFE hesaplarken, İTO'nun da TÜFE hesaplamaya başlamasının ve Türkiye'de ücretiyle geçinenler açısından en önemli göstergelerden biri olan "Ücretliler Geçinme Endeksinden" vazgeçmesinin doğru olmadığını, İTO'nun, gerekli güncellemeleri yaparak, bu endeksi hesaplamaya ve yayımlamaya devam etmesi gerektiğini belirtmek isterim.

Ocak ayında aylık olarak; ENAG’ın ölçtüğü enflasyon yüzde 8,22; İTO Ücretliler Geçinme Endeksi yüzde 5,62; İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 5,16; TÜİK’in açıkladığı TÜFE yüzde 5,03 arttı. Makyajlı TÜİK enflasyonu, diğer kuruluşların araştırmalarının altında kalmaya devam ediyor. “

Dar ve sabit gelirlinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin fiyatı arttı

CHP Tekirdağ Milletvekili Öztrak, ocak ayında dar ve sabit gelirli vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu mali ve hizmetlerin fiyatlarının arttığını belirterek, “ Son bir yılda; eğitim fiyatları kademesine göre yüzde 103 ile yüzde 108, kiralar yüzde 101, tıbbi hizmetlerin fiyatı yüzde 98, ayakta tedavi hizmeti fiyatları yüzde 70, tren bileti fiyatları yüzde 76, sebze fiyatları (patates hariç) yüzde 64, meyve fiyatları yüzde 60, kuzu eti fiyatı yüzde 57, balık fiyatı yüzde 52, ekmek fiyatı yüzde 49 arttı. Kırk yıl hatırı olan kahve de yüzde 62 zamlandı” dedi.